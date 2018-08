LS – hjertedrevet arrangement med et større mål!

Sist oppdatert 19/08/2018 kl 20:47

– Vi har sammen bidratt til et tryggere samfunn!

Jeg har gjort meg noen refleksjoner etter at om lag 20 000 besøkende har dratt hjem tilsynelatende svært fornøyd med LS 2018. Det som gjør dette ekstra gøy er at det ser ut som de 600 frivillige har trivdes også! Maken til ressursallokering, positivitet og pågangsmot har jeg aldri sett i frivillighetens tjeneste!

Det er fantastisk å se hvor mange i Midt-Norge som tok vertskapsrollen på strak arm, her er mange gode historier om hjelpsomme trøndere overfor skyttere og deres familier. Arrangementskomiteen for LS 2018 ble større og større fordi mange av dere ville hjelpe til, ville vise frem lokalsamfunnet – ville fremstå som en god vert. Jeg tror dette er drevet av ønsket om å bidra til noe utover seg selv og sin familie, i et lokalsamfunn og et Trøndelag vi er stolte av. Skytterlagene og Hovedkomiteen er umåtelige takknemlige for hjelpa – vi greide som Trondheim, Steinkjer og Oppdal tidligere å ha gjort – å arrangere prestisjetunge LS på en god måte!

Motivasjon for frivillig arbeide kan ikke beordres men den må skapes. Frivillighet hvor lønnen er kroner null må drives frem av god organisering, – og av hjertet! Når jeg snakker med frivillige som med tårer i øynene takker for at de fikk være med, ser jeg at LS ble hjertedrevet! Jeg skal her nevne hva som ligger MITT hjerte nærmest og som er den viktigste motivasjonsfaktor for meg når det gjelder LS og skytterbevegelsen.

Hva er så den «store katedralen» skytterbevegelsen skal bygge – hva er det langsiktige overordnede målet? Jo, det er å bidra til inkludering og godt samhold, respekt for mennesket og god våpenkultur. Bevegelsen skal bidra til samfunnets sikkerhet og trygghet. Det Frivillige Skyttervesen skal aktivt jobbe for et tryggere samfunn ved at ungdom og voksne lærer seg respekt for medmennesker og respekt for våpen. Det er bare å gå til USA og se hvor skremmende lett det er å skaffe seg våpen og hvor ofte det løsnes skudd blant sivile. Jeg er sikker på at vår strenge lovgivning når det gjelder ervervelse og oppbevaring av våpen har bidratt til vår generelle trygghet. Her har skytterbevegelsen med sine ca 145 000 medlemmer og 850 skytterlag, og LS som massemønstring, vært en aktiv bidragsyter. Det er ofte 4-5 tusen skyttere på LS og det avfyres 500 000 skudd i løpet av denne uken. Det er ikke et eneste avvik eller vådeskudd – det er fordi skytterlagene tilbyr god utdannelse innenfor våpenhåndtering og sikkerhetstenking.

Mange av oss finner den sterkeste motivasjonen i akkurat dette – bidra til trygghet gjennom god våpenkultur. Å bli «Arrangementsby nr 1» eller vise at vi er gode arrangører er en bieffekt hvis vi er heldige. Motivasjonen styrkes ved å gjøre noe som er grunnleggende samfunnsnyttig. Enhver arrangør, om det er innenfor idrett, andre kulturelle arrangement eller i næringslivet, bør fremheve det overordnede mål. Forsøk å se sin rolle i det store samfunnshjulet, i det utvidede «oss». Da vil den enkelte bidragsyter sterkere se betydningen av å bidra til noe utover seg selv, tror jeg. Det blir ikke færre kunder, frivillige eller sponsorer av en slik aktiv holdning og kommunikasjon.

Derfor helt til slutt til alle dere frivillige, næringsliv og offentlige organer som hjalp til med å få arrangert LS 2018 på Stjørdal: Vi har sammen bidratt til et tryggere samfunn – noen flere er i stand til å opptre sikkert med våpen, noen flere har fått økt kunnskap om hva god våpenkultur er. Dette kan vi være stolte av! Så tusen takk for at du ville være med i «LS-teamet», og meld deg gjerne inn i et skytterlag og opplev felleskapet der!

Tor Jakob Reitan

leder Hovedkomiteen LS 2018 på Stjørdal