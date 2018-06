Lange køer for billig drivstoff

Den nye bensinstasjonen på Hellsenteret selger bensin og diesel råbillig, og det har stjørdalingene virkelig fått med seg.

– Tirsdag var det over 1.000 fornøyde kunder som tanket drivstoff ved Uno-X Hell, sier regionsjef Thron Sperre Olsen i Uno-X.

Onsdag er de på gang med samme lave priser og trolig mange kunder som fyller opp bensin- og dieseltanken.

Klokka 11.30 viste prisskiltene 11,50 for en liter diesel og 12,70 for en liter bensin. Snart blir det enda litt billigere.

– Klokka 12 blir prisen 10,90 for diesel og 11,90 for bensin. Det er over fire kroner i rabatt pr. liter, sier Thron Sperre Olsen.

De lave prisene vil vare fram til klokka 17. Da blir det mer normale tilstander.

– Uansett har vi som mål å alltid være billigst i Stjørdal, slår Sperre Olsen fast.

De øvrige bensinstasjonene i området kan også friste med betydelig lavere priser enn vanlig onsdag. Både YX Hell og Shell Værnes har er såvidt nede på 12-tallet for en liter diesel. Stjørdal sentrum er ikke påvirket av «priskrigen» på Hell. Ved Circle K og Shell i sentrum er prisene 15,58 for en liter diesel og 16,49 for en liter bensin klokka 11.30 onsdag.