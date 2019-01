E14 åpen igjen etter bilberging

E14 var stengt på Storlien på grunn av bilberging. Det var litt før klokka 17.30 at Vegtrafikksentralen meldte at et vogntog sperrer vegen på svensk side av Storlien. Det innebar stillestående kø på norsk side, helt fra avkjørselen til Kopperå, tre kilometer etter Meråker sentrum. Det var også svært glatt på stedet og arbeidet med å få strødd var ekstra vanskelig på grunn av den lange køen.

Like etter klokka 22 fredag kveld kunne Vegtrafikksentralen melde at E14 var åpen igjen, både på norsk og svensk side av riksgrensen.

Også fylkesvei 705 var stengt fredag kveld. Den har vært stengt siden natt til fredag ved Langsvola mellom Stugudal og Brekken. Klokka 19.35 fredag kveld ble den også stengt ved Brekka på grunn av et stanset kjøretøy. Der ble veien åpnet igjen etter en snau times arbeid med berging av et vogntog.