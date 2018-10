Langøy blir eiendomsansvarlig for Bruget

Sist oppdatert 19/10/2018 kl 09:27

Rune Langøy (43) er tilsatt i en nyopprettet stilling som eiendomsansvarlig i Meraker Brug.

– Ansettelsen av egen eiendomsansvarlig er uttrykk for en økt satsing på eiendomsutvikling fra Meraker Brugs side, sier daglig leder i Meraker Brug, Per Hembre.

Rune Langøy ble tilbudt stillingen i konkurranse med 13 andre godt kvalifiserte søkere, i følge Hembre.

Fra Skanska

Rune Langøy er utdannet sivilingeniør bygg og konstruksjon fra NTNU og jobber nå som prosjekteringsleder hos Skanska Norge AS. Han har tidligere prosjektleder erfaring fra blant annet Primahus Entreprenør AS, Stjørdal kommune, Block Watne AS og TKS-Bygg AS. Han har også jobbet hos Norcem som betongteknolog.

Langøy er 43 år, bor i Stjørdal er gift og har to barn.

– Han vil, når han tiltrer på nyåret, tilføre oss både kapasitet og supplerende kompetanse på områder som både er og vil være viktig for Meraker Brug i årene fremover, sier Per Hembre.

-Fremtidsrettet

Hembre forteller at eiendomsutvikling har blitt et stadig viktigere forretningsområde for Meraker Brug.

– Vi mener det er en naturlig og fremtidsrettet organisering når vi nå har besluttet å opprette en egen eiendomsavdeling. I tillegg vil ansettelsen av Rune Langøy styrke oss kompetansemessig innenfor bygg og anlegg med sin tekniske utdannelse og erfaring. Meraker Brug eier etter hvert en betydelig bygningsmasse og vi har flere utbyggingsprosjekter på gang. Markedsmessig utvikling av nye tomteområder er et av våre satsingsområder. Sammen med dette vil også generell eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling, markedsføring, salg, eiendomsinvesteringer og kontrakter og transaksjoner ligge til stillingen, sier Hembre.

Styrker servicen med Lello

I tillegg til å ansette Rune Langøy som Brugets første eiendomsansvarlige har de også ansatt Marit Lello i en nyopprettet stilling.

– Vi er på vei inn i et generasjonsskifte. I den forbindelse har vi i selskapet og styret over noe tid hatt en prosess rundt organisasjonsutvikling og bemanning. Som følge av dette har vi kommet frem til at vi ønsker å bruke mer ressurser på markedsføring og salg, kundeoppfølging og service. Det er i den anledning vi har ansatt Marit Lello med ansvar for renhold, servering og service for enda bedre kundeopplevelser. Vi har stadig flere kunder på våre hytter og hus samt på våre tilrettelagte jakt- og fikseopplegg gjennom året. Marit kom fra tilsvarende stilling i Kirkebyfjellet kurs- og konferansesenter. Hun er bosatt i Meråker. Marit er samboer og har to barn, sier daglig leder Per Hembre i Meraker Brug.

Hegrasbyggen som leder en av landets ledende aktører i utmarksforvaltning utelukker heller ikke flere nyansettelser i tiden som kommer.

Flere kan være på tur inn

– Vi vil fortløpende vurdere behovet for supplerende kompetanse og kapasitet for å utvikle våre kjerneområder. Og selvsagt også rekruttere for å møte naturlig avgang når den etter hvert vil komme, sier Hembre, som er opptatt av å framsnakke sin organisasjon.

– Det er viktig å fremheve våre dyktige medarbeidere som yter stor innsats hver dag og har bidratt til at selskapet har hatt en veldig fin utvikling i alle forretningsområder de senere årene. Sammen med våre to nyansettelser så langt i år, skal vi utvikle våre kjerneområder videre. Samtidig har vi også løfteevne til å utvikle nye, spennende forretningsområder. Med pågående bygging av to småkraftverk vil fornybar energi være et slikt område som vi har stor tro på i en langsiktig verdiforvaltning. Her gjør vi en av selskapets større investeringer i nyere tid nå, sier Per Hembre.