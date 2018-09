Lånke holder koken

Sist oppdatert 09/09/2018 kl 21:08

Femte seier på rad for Lånke, borte mot Flatanger.

Det ble en slitekamp for gultrøyene da de gjestet Flatanger i 5. divisjonskamp. Lånke tok ledelsen etter en halvtimes spill. Det var Even Lerfald Holltrø som satte inn ledermålet, og det var 21-åringens første Lånke-mål etter at han ble spilleklar etter militærtjeneste i sommer.

Flatanger nektet å gi seg og fikk utligningen forholdsvis tidlig i andreomgangen på et straffespark. Men til slutt er det Lånke som klarer å sette inn det avgjørende målet. Ørjan Lier ble matchvinner med en scoring et snaut kvarter før full tid.

Lånkes lag: Stig Olav Vilvang, John Erling Olsvik, Erlend Munkeby Forbord, Fredrik Ingstad, Sondre Nygård, Stefanos Pitharoulis, Even Lerfald Holltrø, Ørjan Lier, Anders Dybvad, Øyvind Strøm Kleven, Erik Stokke, Runar Sørli, Marius Sagen Holmen, Edvard Salberg, Joachim Monsen Nilsen.

I en 4. divisjonskamp tapte Stjørdals-Blink 2 1-5 mot Rørvik søndag ettermiddag. Anders Nygaard laget Blinks mål.