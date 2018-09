Lånkes sjette strake

Sist oppdatert 14/09/2018 kl 09:06

Seks kamper – seks seire er fasiten for Lånke så langt i høstsesongen. Torsdag kveld ble Nessegutten slått 5-2.

Lånke var desidert best i førsteomgangen på Levanger og ledet 3-0 halvveis, men den gamle storhet Nessegutten kom faretruende nær da de først reduserte til 1-3 og deretter 2-3. På tampen av kampen setter Lånke inn to nye mål som sikrer seieren.

– Alt i alt en litt rotete kamp, men vi drar i land nok en tre-poenger. Seks av seks mulige så langt i høst, – det er vi meget fornøyd med, sier Anders Dybvad i Lånke.

Even Lerfald Holltrø scoret to ganger mot Nessegutten, og det samme gjorde svoger Kenneth Haugen. Det femte ble satt inn av juniorspilleren Sivert Skjei.

Dermed blir det en stakket stund på tabelltopp for Lånke igjen. Allerede fredag kveld er det store muligheter for at Fram gjenerobrer den når de møter Hommelvik hjemme. Lånke har nå bare to kamper igjen av serien. Den første av disse er fredag om to uker da de møter nettopp Fram på Framnes, før de avslutter med hjemmekamp mot Kolvereid.

Lånkes lag: Johannes Arstad Stokke, John Erling Olsvik, Håvard Fuglem, Sivert Skjei, Tom-Rune Hønnås, Stefanos Pitharoulis, Even Lerfald Holltrø, Kenneth Haugen, Ørjan Lier, Anders Dybvad, Øyvind Strøm Kleven, Erik Stokke, Fredrik Sjøvold, Runar Sørli, Marius Sagen Holmen, Edvard Salberg, Joachim Monsen Nilsen.