Lensmannen vil ha flere ungdommer ut i sommerjobb

Sist oppdatert 09/10/2018 kl 14:20

Lensmann Kjetil Ravlo var opptatt av sommerjobber for ungdom da han tirsdag morgen innledet på frokostmøtet til Stjørdal Næringsforum om politiet i reform og betydning for lokalt næringsliv.

– Jeg skulle ønske vi får til en skikkelig sommerjobb-dugnad i 2019, sier lensmann Kjetil Ravlo. Han viser til at flere ungdommer ut i sommerjobb vil være forebyggende.

– På 1990-tallet var det dobbelt så mange ungdommer som hadde sommerjobber enn i dag. Sommerjobb er forebygging, sier lensmann Ravlo. Han viser til tilbakemeldingene fra den gangen.

– Det handler om å legge til rette for et relevant læringsløp for ungdommer som ikke hadde lærlingplass. En direkte tilbakemelding vi fikk var at en av ungdommene for første gang i sitt liv hadde noe nyttig å gå til. Han følte seg som en del av fellesskapet, og i tillegg tjente han penger. Han hadde få eller ingen venner og ikke noe spesielt å fylle dagene med i sommerferien. Da han fikk tre uker med arbeidsoppgaver som han mestret med glans, uttrykte han glede over å få være del av et team som jobbet med snekkering og diverse. I tillegg til å lykkes sosialt fikk han en utrolig god mestringsopplevelse, sier Ravlo om tilbakemeldingen fra den gang flere ungdommer var ute i sommerjobb.