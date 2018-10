Sist oppdatert 14/10/2018 kl 22:14

Politiet meldte klokka 21.28 søndag kveld at det var satt i gang en leteaksjon etter to personer i Lånke. De skal ha blitt overrasket av dårlig vær, slik at de ikke fant tilbake til stien i området ved Korsvegen.

Klokka 22.10 melder politiet i Trøndelag at de to personene er funnet.

Politiet hadde vært i telefonisk kontakt med de to savnede personene. Både Røde Kors og Heimevernet bidro i søket i området