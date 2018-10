Leter etter frivillighets-kandidater

Sist oppdatert 10/10/2018 kl 14:20

Har du et forslag til hvem som bør vinne den aller første frivillighetspris i Trøndelag må du kjappe deg å foreslå.

På fylkestinget som nylig ble holdt vedtok de å etablere Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris. Denne prisen skal deles ut allerede i år og nomineringsfristen er satt til 26. oktober.

– Finnes det en person, forening, gruppe eller organisasjon som fortjener å bli satt pris på for sin innsats innenfor frivillighetsfeltet og derfor bør være kandidat til denne nyopprettede prisen? I så fall, ikke nøl med å nominere, oppfordrer konsulent Joachim Engan i kulturetaten i Stjørdal kommune.

I tillegg til at prisvinneren eller -vinnerne har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot for samfunnet skal prisen også synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen kan gis ut både for stor og langvarig frivillig innsats eller for en innsats over en tidsavgrenset periode.

– Prisen består av et diplom og en sjekk på 25.000 kroner. Utdelingen av prisen vil skje ved en passende anledning, forteller Joachim Engan, som håper at mange nominerer sine lokale kandidater.

Forslag sendes inn via nettsidene til Trøndelag fylkeskommune.