Lie gikk inn til 10. plass

Sist oppdatert 25/11/2018 kl 14:50

Lotte Lie fra Skatval Skilag gikk en sterk fellesstart i skiskyting på Sjusjøen med en 10. plass etter 19 treff.

Skytingen til Lotte Lie var best av alle de norske utøverne. Hun kom i mål to minutter og fem sekunder bak vinneren Tiril Eckhoff som hadde en bom på hver skyting og totalt fire bom. Likevel holdt det til seier for Norges skiskytterstjerne som hadde bra fart i løypa.

God skyting sikret Lotte Lie den fine plasseringen rett bak Synnøve Solemdal. De norske skiskytterne hadde tysk konkurranse og var best. Lotte Lie har fortsatt litt å gå på i sporet, men den gode innsatsen er en fin oppmuntring for fortsettelsen av sesongen.