Lions fikser hvilebenk

Lions Club Stjørdal sørger for at det kommer på plass en hvilebenk langs Kirkevegen mellom Stjørdal sentrum og Værnes kirke. Dermed blir bønnene fra eldrerådet hørt. Samtidig vil Stjørdal kommune sørge for å planere, legge på duk og toppdekke på det stedet der benken skal settes. Det blir ved området ved trafokiosken ved Kirkevegen, rett ovenfor den gamle porten til Værnes Flystasjon.

Eldrerådets leder Jon-Anders Myrvang er veldig godt fornøyd med løsningen som nå gjør at eldre som går til og fra kirken og kirkegården kan ta en liten pustepause på turen.