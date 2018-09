Liten brannmann for en dag

– Det artigste er å sitte på i brannbilen, sier Joakim Svare (5) etter å ha vært på «Åpen brannstasjon» i Stjørdal lørdag formiddag med lillesøster Runa (1) og mamma, Randi Lillemo. – Men jeg fikk ikke prøvd den for det var så lang kø.

Men av det som Joakim prøvde, likte han liften og vannspylingen på utsiden best.

– Hvor traff du da?

– Midt i blinken, sier Joakim.

Alle var ønsket velkommen til brannstasjonen. Og folksomt ble det. Nysgjerrige små som store fikk prøve å være brannmann for en dag. Åpen ambulanse var der også. Ungene fikk rød brannhjelm og en spå med gode råd og øvelser fra kampanjen «Bry deg før det brenner». Forskjellige stands fra redningstjenester, samt gratis boller og kaffe, skuffet ingen.

– Runa er ennå for ung til å forstå noe av det som foregår her, men vi håper på å få sett Bjørnis før vi drar hjem, sier mamma Randi Lillemo. Og brannbjørnen Bjørnis dukket opp og fikk og ga masse gode klemmer.