Livet som lærling er bra

Vegard Westbye Rygh er ferdig utdannet bilmekaniker om et snaut år. Han har det topp som lærling, noe Fellesforbundets lærlingepatrulje setter stor pris på.

– Jeg har valgt rett, ja. Vegard Westbye Rygh (18) stortrives som lærling ved Møller Bil i Stjørdal. Allerede da han gikk i 8. klasse bestemte han seg for at det var bilmekaniker han skulle bli. Etter ett år som elev ved teknikk og industriell produksjon ved Ole Vig videregående skole og ett år som elev ved kjøretøy-linjen ved Steinkjer videregående skole, sto døren åpen for lærling Westbye Rygh hos Møller Bil.

– Jeg var her på utplassering i ungdomsskolen, så jeg var bare innom og snakket med dem om lærlingeplass. Da ordnet det seg, sier Vegard Westbye Rygh.

Håper på fast jobb

Nå er han litt over halvveis på lærlingeløpet og trives godt blant kollegene, og mekker på alt av Volkswagen og Skoda.

– Jeg vet ikke hvordan det blir framover, men jeg håper selvsagt på å få meg jobb her, sier Westbye Rygh, som vil være ferdig fagutdannet som 19-åring.

– Det hender at noen kompiser er litt misunnelige på økonomien min, sier han og flirer.

Alt på stell

Alt er på stell for lærling Vegard Westbye Rygh hos Møller Bil. Han har opplæringsplan, god oppfølging og trives godt i arbeidsmiljøet. Det er som musikk i ørene for Nadia Zahl og Denisa Kamaric som er på besøk fra Fellesforbundets lærlingepatrulje.

– Det er godt å høre hvordan det er her. Det er ikke alle lærlinger som har så bra ordning, sier Kamaric.

Zahl og Kamaric utgjorde en av fem lærlingepatruljer fra Fellesforbundet i norddelen av Trøndelag. De to, og 13 andre frivillige, har brukt fire dager på å reise rundt for å besøke lærlinger innenfor blant annet bygg og anlegg-, industri-, hotell og restaurant- og bilbransjen. Når de er på besøk har de hatt samtaler med lærlingene på tomannshånd. Tema er hvordan de har det på jobb.

– Lærlingepatruljen er del av en satsing på lærlinger og unge arbeidstakere i Fellesforbundet. Norge trenger sårt flere fagarbeidere i årene som kommer. Det er derfor viktig at lærlingene får god opplæring og en god mottakelse i arbeidslivet, sier Siril Monteiro som er ungdomssekretær i Fellesforbundet Midt-Norge.

Yrkesfagenes år

Det har vært større søkning til yrkesfag det siste året. Den økte interessen gleder både Westbye Rygh og de to fra lærlingepatruljen.

– Jeg tenker jo at vi absolutt er med og bygger landet vi også, sier Nadia Zahl, som selv er temmelig ferskt utdannet industrirørlegger.

– 2018 er for øvrig yrkesfagenes år. Dette er en informasjons- og omdømmekampanje for å øke interessen for yrkesfag. Lærlingepatruljen ønsker å støtte opp under kampanjen med å sette fokus på ungdommene som skal bli fremtidens fagarbeidere, sier ungdomssekretær Siril Monteiro.