Livlig på Kalvåa Bygdetun

Sist oppdatert 17/06/2018 kl 10:00

UL Ungbjørka og UL Samtida inviterer publikum til en sprudlende forestilling i Trummulån oldemor «Græve» styrer til stor fortvilelse for etterkommerne. SE ALLE BILDENE!

Her er det flere som drømmer om å overta garden. Ungdomslagene mønstrer en imponerende rolleliste med 48 navn. Manus er et samarbeid der mange av aktørene har vært med på utformingen. Det er mange treffsikre kommentarer med lokalt tilsnitt som skaper stor latter blant publikum.

Forestillingen er preget av store sangnummer med drivende musikk og mange sangere. Før pausen hadde barndomsvenninnene Åse (Kari Cecilie Aftret) og Jenny (Ane Marte Stokke) en flott duett der de formidlet sin skjebne.

For Jenny har reist til Oslo for å gå teaterskole mens Åse arbeider på gården og følger med i dagliglivets hendelser. Tekstene tar utgangspunkt i kjente sitater som blir snudd og vendt på til publikums store begeistring. Græves manglende vilje til å gi fra gården driver forestillingen.

Datterdatter er ikke fornøyd med tingenes tilstand og har et godt øye til presten. Det er gjensidig. Hun sliter med en ektemann som elsker strikking og kler seg i strikkede klær ved alle anledninger.

Kalvåa Bygdetun har våknet til liv igjen etter mange år uten teateraktivitet. Premiereforestillingen ble utsolgt fredag kveld med plass til over 500 tilskuere. Det er nye forestillinger kommende lørdag og søndag kl. 17.00 begge dager.

I Trummulån legger hønene bare ett egg for året mens kua melker bare skummamelk. Trummulbekken renner oppover. Derfor er det i god Trummul-ånd at Argentina og Island spiller uavgjort under forestillingen samtidig som snøscooteren gjør sitt innslag. Stemningen løfter seg når Græve raser bort på snøscooter.

Græve forteller eventyr til barna som er rene skrekkhistorien. Roger Kjøsnes tolker rollen på en utmerket måte. Græve kunngjør også sitt testemente. Gården skal overlates til Flora Mannskor hvis hun overlever for å skrive testamente. Her er det spektakulære innslag uten at vi her skal røpe utfallet.

Publikum synes aktørene er flinke. – Dette er bra på en fin plass! Her er det musikalske innslag av både DDE og fra musicalen «Hair»: – Den dodøra! Græve liker ikke at den står åpen. Det blir det musikk av. Dette blir en slager på Nea Radio!