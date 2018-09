Loppemarked for nytt gress

Sist oppdatert 21/09/2018 kl 14:06

Det fylles opp i gymsalen ved Kvislabakken skole. I ettermiddag åpnes dørene til årets loppemarked.

– Vi har masse forskjellige ting, kopper og kar, bøker, sportsutstyr, sko, klær, julepynt, datamaskiner, forsterkere, videospillere, datautstyr, bilder, X-box og lignende, sier Katarina Sederholm Hoff. Hun er leder i Tangmoen IL og er veldig sterkt involvert i avviklingen av loppemarkedet som klubben har kommende helg.

Dørene åpnes klokka 17 og holder også åpent mellom 11 og 14 både lørdag og søndag.

– Inntektene vi får går til å betale ned lånet til kunstgressbanen som vi skiftet i fjor høst, sier Sederholm Hoff, som er takknemlig både for lopper og loppehandlere.

– Dette er det fjerde året vi arrangerer dette og vi er meget glad for at veldig mange har bidratt med lopper og støtter klubbens aktivitet, sier Sederholm Hoff som understreker at det slett ikke er kjøpepress.

– Det er også mulig å komme og ta en kaffe og en hyggelig prat med oss, sier Tangmoen-lederen.