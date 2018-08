Lovende rypetall hos Bruget

Sist oppdatert 25/08/2018 kl 18:08

Med om lag 1300 kvadratkilometer skog og utmark i Trøndelag kan Meraker Brug tilby jaktmuligheter på de mest etterspurte jaktbare viltarter. Rapportene i år etter taksering av 37 mil terreng viser god produksjon hos lirype.

Utmarksjef hos Meraker Brug, Jakob Haugen, har selv vært ute med sin Vorsteh-fuglehund og fått bekreftet at årets produksjon av lirype har vært uvanlig bra.

Opptatt av forsvarlig forvaltning

– Vi tilbyr en rekke ulike opplegg både på små- og storviltjakt, og dekker hele spekteret fra ordinært kortsalg til godt tilrettelagte jaktprodukter. Meraker Brug har mange jakthytter med ulik standard. Felles for dem alle er at de ligger sentralt plassert i jaktterrengene, som nå viser at vi har store og langt tettere kull med lirype, sier utmarkssjefen i Meråker. Jakob Haugen påpeker at Meraker Brug er opptatt av en forsvarlig forvaltning av både små- og storvilt.

– Vi legger vekt på en balansert utleiepolitikk med tilbud både for lokale og utenbygds jegere. Nå torsdag denne uka legger vi ut jaktkort for salg i Forradal, Mostadmark og Meråker. Det er da en begrenset mengde kort som selges, sier utmarkssjefen.

Beste produksjonsår siden tidlig på 2000-tallet

Rapportene etter taksering i Meråker og de totalt 37 milene fordelt på 110 linjetakseringer viser at høsten 2018 kan være et av de beste rypeår på lenge med produksjon av lirype.

– Vår kartlegging av terreng viser at for barfugl som orrfugl og tiur tror vi dette året har vært bra. Noe smågnagere har det vært i terrenget, og for kyllinger hos hønsefugl har det tydelig vært insekter nok i starten av levetiden. Med en varm mai måned forsvant snøen i år raskt i fjellet. Vi tror også det har vært utslagsgivende i positiv retning for lirype. For fjellrype er vi mer usikre om status, sier Jakob Haugen. Rapporter fra Stjørdal og Selbu skal også være bedre i år for lirype.