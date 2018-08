Lover knall høstprogram

– Jeg er stolt av min dyktige stab som har utviklet et knallprogram for høsten, sier Stjørdals kultursjef Jarle Førde.

Mandag formiddag presenterte Kimen høstens program og Førde og hans Kimen-gjeng lanserer en innholdsrik høst.

– I fjor solgte vi 35.000 billetter. Det gode salget gir oss muligheter til å tenke framover for å planlegge nye og spennende opplevelser. Vi er stolte av at artistene henvender seg til oss. De vet at det er et godt publikum med utsolgte saler i Kimen, sier kultursjef Jarle Førde, som kunne lansere «tidenes» høstprogram.

– Dette er et av våre beste høstprogram med tanke på kvalitet og bredde. Vi skal møte mørke høstkvelder med kultur. Kimen kulturhus lyser opp med tidenes program i alle sjangere. Vi har tenkt på bredde når vi laget programmet. Det er enkelt å kjøre et safe og forutsigbart løp, men vi søker nye opplevelser som vi skal tilby til vårt trofaste publikum. Det er mer krevende og mer spennende å få til, sier Jarle Førde.

Han har mye «snacks» å by på når det gjelder sang og vokalmusikk. Nidarosdomens guttekor har julekonsert i Stjørdal kirke fredag 30. november. De tre populære sjarmtrollene «Nordic Tenors» kommer tilbake med sitt eget show, og i samarbeid med en stor korkonferanse i oktober får Kimen søndag 7. oktober besøk av både Norsk Solistkor og Norges Ungdomskor.

– Det skulle inspirere det lokale kormiljøet, mener kultursjefen.

Nora Evensen er teatersjef på Nord-Trøndelag Teater. Hun kunne fortelle om møtet med Olav Duun som har blitt en hjørnestein for teateret. Tore Granås arbeider for Turnéteateret som 28. oktober setter opp «På Tvert».

Kultursjefen lokker også med Trondheim Symfoniorkester. Onsdag 5. desember kommer Odd Nordstoga og Det Norske Kammerorkester. Lørdagsvrimmel i regi av Terje Craig fortsetter, og foredragene spenner fra Berit Nordstrand til Joshua French.