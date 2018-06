Nærmer seg 5.000 påmeldte

Sist oppdatert 19/06/2018 kl 15:26

4.950 skyttere er påmeldt til Landsskytterstevnet i Stjørdal, men arrangørene regner med å passere 5.000 totalt.

– Et antall på 5.000 skyttere er vi svært fornøyd med. Det er nok det største idrettsstevnet som noen gang har vært arrangert i Stjørdal, sier Terje Vestvik. Han er assisterende generalsekretær i Det Frivillige Skyttervesen (DFS) og har full oversikt over utviklingen.

– Trenden de senere årene har vært en svak nedgang. For eksempel kan vi sammenligne med Oppdal i 2013 som hadde 5.138 deltakere, mens det var cirka 5.500 påmeldte. I fjor i Førde var det 4.353 deltakere, men cirka 4600 påmeldte, sier Terje Vestvik.

Det betyr at omtrent åtte prosent av alle påmeldte ikke har møtt opp til skytingen ved tidligere stevner. En ny ordning fra i år gjør at denne andelen skal reduseres.

– Det spesielle i år er at skytterne for første gang har måtte betale påmeldingsavgiften på forhånd. Tidligere har den blitt etterfakturert. Vi tror det har påvirket til et noe lavere påmeldingstall, men at det blir færre som ikke møter, sier Terje Vestvik.

Når han ser litt tilbake på de historiske tallene antyder han en nedgang på 20 prosent deltakere siden toppårene tidlig på 1990-tallet.

– Det største var på Elverum i 1990 med 7.181 deltakere. Sist vi var over 6.000 deltakere var i 1993. Ellers spiller geografi inn. I Målselv i 2016 var det 3.152 deltakere, sier DFS sin assisterende generalsekretær, Terje Vestvik.