Lurte til seg 120.000

Stjørdalingen i 30-årene unnlot å informere NAV om at han jobbet. Dermed fikk han både lønn og dagpenger.

På denne måten fikk stjørdalsmannen utbetalt 120.000 kroner i dagpenger som han ikke skulle hatt. Mannen har tilstått dette og har etter hendelsen også betalt tilbake beløpet han svindlet til seg.

Det var i løpet av åtte måneder i 2016 at mannen ikke opplyste på meldekortene til NAV at han faktisk var i arbeid. At det er så lenge siden dette skjedde gjør at mannen slipper fengselsopphold.

Utgangspunkt for straff når bedrageribeløpet overstiger folketrygdens grunnbeløp på nesten 97.000 kroner er ubetinget fengselsstraff, og et beløp på 120.000 tilsvarer «normalt» 30 dagers fengsel. Men mannen tilsto forholdet, og ikke minst har sakens lange liggetid både hos NAV og politiet betydning for straffeutmålingen. I følge dommen lå saken først et par måneder hos NAV før den ble anmeldt og deretter lå den i åtte-ni måneder hos politiet før siktelsen var klar.

Summen av de formildende omstendighetene gjør at stjørdalsmannen får redusert sin straff fra omtrent 30 dagers ubetinget fengsel til 30 timer samfunnsstraff.