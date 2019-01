Lurte til seg 122.000 kroner

En malvikmann i 40-årene må utføre samfunnsstraff i 45 timer etter å ha svindlet NAV for 122.550 kroner. Dette gjorde han ved å unnlate å føre opp alle timene han hadde jobbet da han sendte inn meldekort til NAV for å motta dagpenger. Denne svindelen skjedde fra mars til august 2017.

Påtalemyndigheten la ned en påstand om 30 dagers ubetinget fengsel for mannen, men retten mener at tiden som er gått siden svindelen ble avdekket har vært så lang at mannen idømmes samfunnsstraff.

Malvikingen vedtok dommen på stedet da han fikk den i Sør-Trøndelag tingrett