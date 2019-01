Lurte til seg 75.000 fra NAV

Ved to anledninger unnlot stjørdalingen i 20-årene å melde fra om alle timene han jobbet, samtidig som han mottok dagpenger fra NAV. Første anledningen var en periode på seks måneder i 2016 og så gjentok han dette en måned i 2017. Totalt har mannen fått uberettiget utbetalt nesten 75.000 kroner ekstra dagpenger i disse månedene.

Sør-Trøndelag tingrett har dømt mannen til 18 dagers betinget fengsel for de to forholdene. Det har telt i formildende retning for stjørdalingen at han har tilstått forholdene og at sakene har hatt lang liggetid hos politiet. Tingretten understreker også at mannen i retten har gitt uttrykk for anger og at han trekker lærdom fra denne saken. Dette er dog ikke noe som teller i formildende retning når dommen ble avsagt.