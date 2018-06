Lyser ut rådmannsjobben på nytt

Formannskapet i Meråker ønsker flere kandidater til stillingen som rådmann.

Fire søkere har blitt til tre, og nå ønsker formannskapet i Meråker flere å velge i før de ansetter ny rådmann.

– Vi har vært tydelige i utlysningen på hvilke forventninger vi har og hvilke kvalifikasjoner den nye rådmannen skal ha. Torsdag ble formannskapet enige om at vi ønsker et større tilfang av kandidater, sier ordfører Kari Anita Furunes i Meråker kommune.

En har trukket seg

Det var opprinnelig fire søkere til den ledige rådmannsjobben i Meråker. Nå har en av søkerne valgt å trekke sitt kandidatur. Hvem dette er ønsker ikke ordføreren å fortelle.

– Er det en av de to offentlige søkerne eller en av de to som ikke har vært offentlige som har trukket seg?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Kari Anita Furunes.

– «Unntakstilstand»

Nå skal altså stillingen lyses ut på nytt og med ny søknadsfrist. Den er satt til 31. august. Det er samme dag som varigheten av avtalen til Inge Falstad som konstituert rådmann, men ordføreren kan ikke si når en ny rådmann er på plass.

– For oss er det viktig at vi finner en person med de kvalifikasjonene vi har samlet oss om. At det tar tid har vi stor forståelse for. Det er gjort en god jobb så langt, og vi vil jobbe kontinuerlig videre med dette, sier ordfører Kari Anita Furunes.

– Når ny søknadsfrist går ut har det snart gått åtte måneder siden rådmannsjobben ble ledig Hvor lenge kan Meråker kommune leve med denne situasjonen?

– Vi har en situasjon som gjør at det fungerer med Inge Falstad som konstituert rådmann. Det kan vi leve med, men samtidig er det jo en viss «unntakstilstand». Men vi skal ikke forhaste oss, og heller gjøre den nødvendige jobben med å finne den riktige, sier Furunes, som understreker at de som har søkt er dyktige mennesker.

– Meråker-Posten skrev i går at Ola Morten Teigen trolig blir ny rådmann i Meråker. Hva er dine kommentarer til dette?

– Jeg tenker at spekulasjoner får andre drive med. Vi forholder oss til fakta i saken, sier ordfører Kari Anita Furunes.

Ikke intervjuet alle

Det er rekrutteringsselskapet Headvisor som kjører prosessen med å ansette ny rådmann i Meråker. Formannskapets medlemmer har deltatt på intervjurundene, mens Headvisor har hatt flere kontaktpunkt med enkelte av søkerne. Furunes bekrefter at ikke alle fire søkerne har vært inne til intervju.

De fire som sto på den opprinnelige søkerlisten var Torhild Saltvik Aarbergsbotten, Even Fossum Svendsen og en kvinne og en mann som ikke ble offentliggjort. Meråker-Posten mener altså at den «hemmelige» mannlige søkeren skal være Ola Morten Teigen. Den tidligere svært så aktive Frp-politikeren fra Stjørdal er nå rådmann i Hadsel kommune i Nordland.