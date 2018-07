Lysfabrikken og dineren blir mye større

Sist oppdatert 14/07/2018 kl 09:04

Lysfabrikken med spisestedet amerikansk diner og museum utvider med en dobling av arealet i Vuddudalen i Åsen. Nå oppføres tilbygget ved låven som vil gi en større diner og nesten dobler størrelsen til lysfabrikken.

De lyse ideene til en kommende utvidelse kom etter at Kortman i Åsen og Vuddudalen opplevde økt besøk av kunder på jakt etter både lys, mat og opplevelser. Den opprinnelige lysfabrikken med støperi og utsalg ble i sin tid utvidet med spisestedet amerikansk diner. Innredning og konsept med opplevelser har fått svært mange til å legge turen innom hos Kortman. Bedriften har sin opprinnelse fra Bakklandet i Trondheim, der den kjente skøyteløperen Hjalmar Andersen «Hjallis» arbeidet i sin tid som lastebilsjåfør.

– Vi har fått en flott mottakelse fra publikum, med en pen vekst i antall besøkende for hvert driftsår. Med spisestedet på plass har vi mange kunder innom som nå etter hvert vil oppleve en større kapasitet, sier paret Reidun og Svend Otto Søyseth. De to har også en museum som kundene setter stor pris på å oppleve. Oppe på låven er en landhandel opparbeidet sammen med en stue innredet i 50-tallsstil. Bilparken med tilårskomne amerikanske biler og eldre brannbiler fra denne landsdelen er også populære.

En ny kjelleretasje med stor frihøyde er gravd ut under det nye tilbygget. Her skal en museal del av Kortman inn med brannbiler og dukker. Nytt bygg oppføres nå vest for dagens låve og utsalg.

– Kjelleren skal bli en garasje for brannbiler, men det blir mye mer å oppleve, sier paret som har sin eldste sønn i full jobb sammen med flere ansatte. Lysbutikken Kortman skal utvides med flere produkter og dagens populære diner skal suppleres med flere sitteplasser i tidsriktig amerikansk stil.

– Det er midt i fellesferien og dere bygger i varmen?

– Vi er nå i en hektisk byggefase, ja. Entreprenør Conform fra Orkanger med Ola Syrstad i ledelsen har også tidligere utført meget godt arbeid for oss her i Vuddudalen. Nå er de i gang igjen med støping, pussing, og stålarbeider, og snart får vi fra Contiga i Stjørdal hulldekker som blir etasjeskillere. Oppå disse skal det igjen støpes og pusses. Vi investerer for fremtiden kan du si, fra 1200 kvadratmeter til 2600 kvadratmeter på låven. Denne utvidelsen har vi lenge ønsket oss. Når bygget står ferdig i tre etasjer møter både vi og kundene en mye enklere hverdag. De ansatte slipper å løpe trappene etter varer, og vi får kjølerom anlagt i riktig etasje. Vi gleder oss til åpning etter noen måneder med bygging. Uteområdene hos oss er allerede godt opparbeidet. Velkommen innom oss på Kortman, sier Reidun og Svend Otto som tross bygging har åpent i hele sommer.