Må avlyse «kreftkonsert»

Sist oppdatert 07/11/2018 kl 13:05

– Det er med tungt hjerte vi må avlyse søndagens konsert «Fuck cancer – En hyllest til livet».

Det sier Eva Lundemo og Heidi Blokkum etter at de tirsdag besluttet å avlyse konserten som skulle være i Bruket kulturhus.

– Årsaken til at vi ser oss nødt til avlyse, er at salget av billetter har uteblitt. I tillegg har også flere artister trukket seg fra arrangementet, og vi mener det ikke vil være rett å gjennomføre konserten, sier Lundemo og Blokkum.

De er likevel både rørt, ydmyk og takknemlig over de som har sagt ja til å stille opp, og vet at flere har brukt mange øvingstimer for å forberede seg.

– Vi ønsker å takke artistene, alle de frivillige som skulle bistå, Malvik kommune, sponsor Coop Midt-Norge og media, som på sine ulike måter, har bistått oss i det siste halve året i henhold til planleggingen av dette arrangementet, sier Eva Lundemo.

Hun og Blokkum beklager på det sterkeste at dette ble utfallet, men håper folk fremdeles vil støtte saken ved å by på kunsten som er lagt ut på denne Facebook-gruppen.

Det er også mulig å gi et bidrag til innsamlingsaksjonen Kreftforeningen har satt opp i forbindelse med arrangementet her.

Arrangørene gjør oppmerksom på at de som har kjøpt e-billetter selvsagt får sitt beløp tilbakeført.