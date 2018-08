Må flytte NM til Trondheim

Skateboard-NM må gi tapt mot værgudene. Nå flyttes lørdagens arrangement til Trondheim.

– Det er synd, men sånn er det. Været rår vi ikke over, sier Hege Thronæs som er leder i Stjørdal Skateboardforening.

Nå har de rigget ned i skateparken i Stjørdal sentrum og tatt med seg kiosker, reklameplakater, Røde Kors, utøvere og publikum til Trikkestallen i Trondheim. En av fryktelig få helger i sommer med regn gjør at landets beste skateboardere må trekke innendørs for å kjempe om NM-medaljene.

– Vi hadde en veldig bra dag i Stjørdal på fredag med utrolig god stemning. Da fikk vi virkelig vist fram skateparken vår. Tilbakemeldingene fra landets beste skatere var veldig gode, og de vil gjerne komme tilbake. Derfor har vi allerede planer for nye store arrangement i Stjørdal, sier en svært så løsningsorientert NM-sjef Hege Thronæs.

Hun skryter av hele organisasjonen og hele skatemiljøet som på få minutter hiver seg rundt og flytter NM.

– Det er et så løsningsorientert miljø at det er en fryd å jobbe med. Nå håper vi mange tar turen til Trikkestallen. Der blir det både topp skating, kiosksalg og alt som hører med et NM, sier Thronæs.

Tidsskjemaet for lørdagens konkurranser vil naturlig nok bli noe forskjøvet, men Hege Thronæs tror de vil kjøre inn det meste av det tapte i løpet av dagen. Og hvor søndagens NM-arrangement kommer til å foregå er foreløpig usikkert.

– Vi gjør fortløpende vurderinger rundt værsituasjonen om det blir NM i Stjørdal eller Trondheim på søndag, sier Hege Thronæs.