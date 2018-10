Må kjøre i sikksakk på parkeringsplassen

Det er ikke normal forventet standard på kjørebane og parkering bak Faghuset og deler av tomten hos Coop Midt-Norge i Stjørdal sentrum. Flere reagerer på manglende oppfølging og vedlikehold.

Det er hull etter hull i kjørebanen, og nylig opplevde en dame punktering av egen bil etter at en skiltstolpe var kjørt ned på stedet. Bak Faghuset er de største hullene i veibanen, som nå under regnværet fylles med store vanndammer. En av mange som reagerer på tilstanden er Jan Inge Svensson som blir litt oppgitt over oppfølgingen av området.

– Parkeringa bak Faghuset har i mange år vært et «problemområde» når det gjelder asfalten og de mange hullene i veibanen. Nå er grensene mellom eiendommene klare, da må eierne ha et system for oppfølging og vedlikehold, sier Jan Inge Svensson.

Coop har vaktmester som skal følge opp

Vi tar kontakt med eiendomsdirektør Therese Bjørstad Karlsen i Coop Midt-Norge angående deres eiendom. Bak gamle Mega finner vi flere hull i veibanen.

– Vi har hos oss et system med innleid vaktmestertjeneste som skal rapportere eller utbedre der vi har avvik. Det er innrapportert punktering av bildekk på bakgrunn av en brukket skiltstolpe. Denne skal nå være utbedret. Vi ønsker ikke hullete veidekke på parkeringsplassen og følger opp dette videre, sier Therese Bjørstad Karlsen hos Coop Midt-Norge.

Flere eiere

Kjøpmannsgata 30 Hjemmel ANS er eiere av Faghuset, og har eierskap til parseller av parkeringen med adkomstveier. Nina Salberg fra Forr-Bo forteller at parkeringsplassen har flere eiere.

– Kommunen har kart over eiendomsgrensene bak Faghuset. Vi må nesten henvise dit for avklaring, sier Salberg. I mellomtiden før tiltak iverksettes, må trafikken kjøre sikk sakk mellom hullene i veibanen bak Faghuset og Coop Midt-Norge.