Må selge burger gjennom luke midt på natten

Burger King får servere mat innendørs fram til klokka 2 hver natt, og fram til klokka 4 gjennom luke hver natt.

Det var i midten av august Burger King søkte om å utvide serveringsbevillingen til klokka 04.00 alle dager. Fra før har de åpent til klokka 01.00.

Nå har Stjørdal kommune gjort sitt vedtak og i tråd med anbefalingen fra politiet avslås søknaden om innendørs servering fra klokka 02 til 04.

– Grunnlaget for avslaget om utvidet åpningstid innendørs er tilbakemelding fra politiet om at de ikke ønsker nattåpne innendørs restauranter i Stjørdal. Årsaken til dette er at det erfaringsmessig kan føre til en del ordensforstyrrelser og behov for assistanse fra politiet. Det er ikke ønskelig fra politiets side å legge til rette for «varmestuer» for de som er på vei hjem fra byen, skriver kommunen i sitt vedtak.

Dermed får Burger King selge mat innendørs fram til klokka 02.00, mens salget fram til klokka 04.00 må foregå gjennom luke.