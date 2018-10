Må sone 4,5 år i fengsel for mishandling av sønner

En mann i 50-årene er av Sør-Trøndelag tingrett dømt til fengsel i fire og et halvt år etter mishandling av sine to sønner over mange år.

Siktelsen mot mannen inneholdt en rekke forhold i løpet av totalt 18 år. Siktelsen legger til grunn at mannen har utvist et mønster av psykisk og fysisk mishandling. Dette skjedde blant annet ved slag og trusler. Da mannen møtte i tingretten erkjente han seg ikke skyldig, men med forbehold for enkelte deler som han har erkjent straffeskyld for under sin forklaring.

Tingretten konkluderer med at det ikke er tvil om at både subjektive og objektive vilkår for straff er oppfylt.

– Ved straffeutmålingen må det tas hensyn til at strafferammen, og også straffeutmålingspraksis i familievoldssaker er kontinuerlig skjerpet i perioden som det straffbare forhold har funnet sted, skriver tingretten i dommen.

Dommen lød altså på fengsel i fire år og seks måneder. I tillegg må mannen betale sine sønner oppreisningserstatning.