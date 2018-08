Madelen på pallen

Etter en svært så spennende feltfinale skjøt Madelen Mjøsund seg inn på pallen under Landsskytterstevnet.

– Veldig artig, men i dag gikk nervene litt over styr, sier en strålende fornøyd Madelen Mjøsund etter å ha sikret seg tredjeplassen blant rekruttene i feltfinalen.

– Over styr?

– Ja, og under omskytingen slo hjertet dobbelt så fort. Det var verst da, sier 13-åringen fra arrangørklubben Lånke Skytterlag.

Til tross for at de gikk litt over styr klarte Madelen Mjøsund å holde nervene i sjakk og skjøt fullt hus to ganger under dagens avsluttende feltfinaler. Det gjorde altså at hun kunne ta turen opp på pallen som tredje beste rekruttskytter.

Med 30 treff og innertreff fra de innledende 30 skuddene tidligere i uka, fulgte Madelen Mjøsund opp med tolv treff og ni innertreff på finaleomgangen. Det var tredje best, men nøyaktig samme resultat som Mathilde Håvåg Wergeland fra Oppedal/Brekke. Dermed ble det omskyting om tredjeplassen, og Mjøsund holdt hodet aller kaldest på hjemmebanen sin. Denne gang tolv treff og åtte innertreff.

May Ingrid Raaen fra Skjelstadmark skjøt også fullt hus og hadde sju innertreff. Det ga henne delt 5. plass, mens 11-åringen Johanne Størseth også imponerte med fullt hus i finalen. Med hele seks innertreff endte hun på en knallsterk 8. plass. Altså; tre rekrutter fra Stjørdal blant de åtte beste av totalt 314 deltakere i klassen. Imponerende!