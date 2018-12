Maj har drevet butikk i 35 år

Klesbutikken Henrikke er en av butikkene med lengst sammenhengende drift i Stjørdal. I historiske lokaler trives innehaver Maj Boffey med salg av hverdagsklær og selskapsantrekk for damer.

Hun startet som medarbeider i lokaler hos Pernille og har videreført i 35 år sin egen bedrift innen kolleksjon for damer. Maj Boffey er fra Hommelvik og tar hver dag turen til butikken i den gamle, røde gården mellom Gata og Torgkvartalet, hvor American Steak House er nabo. Litt lav takhøyde og lang historie i veggene liker Maj godt å leve med når kundene prøver sine plagg i butikken.

Kjøper klær på messer i inn- og utland

– Det handler mye om å gi råd og veiledning til kundene i denne bransjen. Selgere har det blitt mindre av, så jeg reiser til messer for innkjøp minst to ganger i året. Kolleksjonen er ikke så klassisk, men stilarten varierer heller i spennende utrykk, sier Maj Boffey. Plaggene har sine særpreg, og nå før jul er mange damer på utkikk etter noe spesielt.

– Vi har også gavekort til henne. Menn er også innom her for å kjøpe gavekort. Det er noe med dette å finne passende klær og gjerne bruke litt tid før man bestemmer seg, sier Maj. I en litt travel tid før jul er det pyntet utenfor og inne i lokalene. Kjoler fra messer i København og Oslo henger klare for festkvelden.

Trives som sjef i egen butikk

– Du har valgt å drive butikk mellom gata og kjøpesenteret. Noen planer om flytting til senter?

– Åpningstidene vil jeg selv bestemme og jeg trives som sjef i egen butikk, sier Maj, og har ingen planer om å flytte butikken inn i kjøpesenter. Maj har mange faste kunder fra et stort omland. Henrikke selger også sko og smykker. Åpningstidene fra 10.00 til 16.30 i uka holder hun fast ved. Lørdag fra samme tid til 15.00. Torsdag til 18.00. Kjoler og juleantrekk er tydelig i vinden i disse tider.

– Jeg stortrives i Kjøpmannsgata 27. Nå må jeg betjene en kunde på utkikk etter juleantrekk. Takk for besøk fra avisa! sier en travel næringsdrivende Maj Boffey midt i Stjørdals handelssentrum.