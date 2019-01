Hundrevis av husstander mistet strømmen

Uværet gjør at mange kunder, både til NTE og Trønderenergi, er uten strøm i Værnesregionen på ettermiddagen første nyttårsdag. I Tydal er 1.268 kunder uten strøm like før klokka 17. Feilen oppsto klokka 15.48 i følge Trønderenergis nettsider. I Selbu er sju kunder ved Skørbergbekken uten strøm.

På sine nettsider melder NTE at det er registrert strømbrudd i området Skatvold-Forbord-Langstein-Steinvikholmen på Skatval. Også området Hofstad-Gressetmo-Kartum i Hegra er uten strøm like før klokka 17. Til Adressa.no opplyser NTE at det dreier seg om totalt cirka 300 husstander i Stjørdal som er uten strøm.

Enda flere, omtrent 900 husstander, er rammet av to strømbrudd på Frosta. Det ene gjelder området Helland-Rygg-Risan-Haugfjæra og det andre området Åsguttu-Hojem-Åsholmen-Nordmark-Risan.