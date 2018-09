– Mange må kutte i forbruket

Banksjef frykter at en god del får problemer med å betjene lånene og at mange må justere ned forbruket.

I dag kom den første renteøkningen fra Norges Bank på 7,5 år, og signalene er flere økninger innenfor temmelig kort tid. Dersom bankene følger etter vil det bli betydelig dyrere å ha lån.

– Dersom utlånsrentene fra banken settes opp tilsvarende økningen i styringsrenten på 0,25 prosent, kan man enkelt si at lånekostnaden øker med 2.500 kroner pr år pr million i lån. Rentefradragene øker også slik at den netto økte lånekostnaden øker med 1.950 kroner i året for hver million du har i lån, sier banksjef Lill Bente Mæhla Totland i SpareBank1 SMN i Stjørdal.

Tusenvis i økte kostnader

Mange av kundene har flere millioner i lån og en renteøkning vil utgjøre ganske store summer i året.

– Et ordinært boliglån til for eksempel nyetablerte ligger på rundt fire millioner kroner. Med den økningen som kom i dag, og dersom bankene øker rentene tilsvarende vil det gi en økt netto rentekostnad på 7.800 kroner i året, sier Mæhla Totland.

Samtidig signaliserte sentralbanksjefen i dag at det trolig kommer flere renteøkninger.

– Med samme renteøkning til våren vil kostnadene til et lån på fire millioner kroner ha økt med 15.600 kroner i året. Det vil mange merke godt i husholdningen, sier banksjefen.

Økning vil trolig komme

Det er ingen selvfølge at bankene følger etter økningen i sentralbankens styringsrente, men Mæhla Totland tror nok utlånsrentene vil røre på seg.

– Det er forventninger i bankbransjen om at noen begynner å øke renten og at de øvrige følger etter. Heldigvis for kundene er det en konkurransesituasjon som kan virke inn på dette, sier banksjefen i SpareBank1 SMN.

– Håpet det skulle gå over

Norges Bank økte altså styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent i dag, men samtidig varsler de flere økninger i løpet av de neste to-tre årene.

Prognosene i «Pengepolitisk rapport» anslår samtidig at styringsrenten skal heves gradvis til 2 prosent ved utgangen av 2021.

– Dette innebærer at boliglånsrenten vil øke fra 2,5 prosent i dag til i underkant av 4 prosent i 2021, ifølge rapporten fra Norges Bank.

Dersom dette skjer vil det kunne få dramatiske konsekvenser tror Lill Bente Mæhla Totland.

– Det har vært snakket om renteøkning lenge, men det er nok en god del som har puttet hodet i sanden og håpet at det vil gå over, sier banksjefen.

– Frykter du at mange kunder vil få problemer med å betjene lånene sine?

– Det har vært en stor utlånsvekst i Norge på grunn av lav rente, uten at vi har tenkt særlig lenger framover enn denne måneden og dette året. Nå har heldigvis bankene tatt høyde for at kundene skal klare en renteøkning på 5 prosent, men det er nok mange som må ta ned forbruket sitt. Samtidig oppfordrer vi enda sterkere til å sette av penger til sparing til strammere tider. I og med at det varsles flere renteøkninger er det fortsatt veldig gunstig og viktig å starte med sparing nå, sier Lill Bente Mæhla Totland.