Mann (57) fra Trondheim omkom i E6-ulykken

Sist oppdatert 14/11/2018 kl 13:29

Politiet har nå frigitt navnet på den omkomne i trafikkulykken i Hommelvik mandag ettermiddag. Det var Asle Kyrre Tronstad (57) fra Trondheim som døde. Han etterlater seg kone og to voksne barn.

– Så langt kan vi ikke fastslå hva som var årsaken til ulykken. Vi venter nå på en foreløpig obduksjonsrapport som vi forventer å få i løpet av et par dager, sier etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor.

Politiet har avhørt de som kjørte i bilen bak den omkomne mandag ettermiddag.

– De har forklart at bilen plutselig havnet over i motsatt kjørefelt og inn i tunnelveggen før den kom seg tilbake i riktig kjørefelt. Men like etter dro den igjen over motsatt kjørefelt og havnet i bergveggen utenfor tunnelen, forklarer Sparby.