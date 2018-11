Maren (15) på scenen med farfar

Sist oppdatert 03/11/2018 kl 09:20

Maren Skjei er 15 år og et unikt trekkspilltalent. Søndag opptrer hun sammen med farfar Torstein (75) på sangkafé på hjemmebane i Elvatun.

Lånke Kor-Alls 15 mannsstemmer er stadig ute på farten og nå er det duket for høstens sangkafé. Elvatun er arena på søndag og da forsterker de laget med en ung dame på trekkspill.

– Vi skal ta en trall eller to sammen. Det blir iallfall «Annas visa», sier farfar Torstein Skjei.

Unikt talent

Barnebarnet Maren på 15 er litt av et trekkspilltalent og både spiller og skriver musikk selv.

– Det var vel for fire år siden du ikke hadde kjøpt en julegave til pappa, men i stedet hadde du skrevet en låt som du framførte på trekkspillet, sier Kor-Alls PR-general Kolbjørn Geving.

– Jo, det stemmer. «Pappas lille vise» heter den, sier Maren Skjei.

Nå er hun elev ved musikklinjen ved Ole Vig videregående skole. Der er det ikke så mye trekkspill.

– Hovedinstrumentet mitt på skolen er piano, men jeg har gått to år på kulturskolen, sier frøken Skjei.

Farfar rensker tenorstemmen og skal synge med akkompagnement fra barnebarnet. Stolt og fornøyd.

– Jeg fikk også litt av en gave fra Maren en gang. Det var en CD med tre selvkomponerte låter, sier Torstein Skjei.

Flere gjester

Lånke Kor-All er forsterket med Maren Skjei. I tillegg kommer Harald Vinge med trekkspillet og underholder. Lånke Kor-All har også invitert gjester fra den andre siden av «skogen».

– Våre gode venner i Selbuklang tar turen til Elvatun, under ledelse av sin dirigent Marit Grønli, forteller PR-sjefene Kolbjørn Geving og Jan Svendsen.

De to har vært med koret i en årrekke, og skulle nok gjerne sett at det hadde vært en viss foryngelse blant Kor-All-ene.

– Gjennomsnittsalderen går jevnt oppover. Eldstemann er godt over 80, mens yngstemann er et stykke opp i 50-årene, forteller de.

– Men snittalderen går ned litt nå når jeg er med da, sier Maren Skjei og flirer.

Sosialt og trivelig

Det blir sang, musikk, god stemning, kaffe og kaker og selvsagt utlodning i Elvatun på søndagskvelden.

– Sangkaféene er alltid populære. Her møtes folk, traller med, koser seg med kaffe og kaker og ikke minst treffer de kjentfolk. Det har jo blitt sånn at naboene omtrent ikke møtes lenger, men her er det veldig sosialt og trivelig, sier Kolbjørn Geving.