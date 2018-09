Marius deltar i verdens største kokkekonkurranse

Sist oppdatert 25/09/2018 kl 22:52

25-åringen Marius Dragsten Kjelsrud fra Stjørdal er blant landets mest lovende kokker. Akkurat nå er han «isolert» i Sandnes som en del av det norske laget som skal til Bocuse d’Or.

– Jeg er med som prepper. For å bruke litt mer kjent språk så står jeg i «smørebua», sier Marius Dragsten Kjelsrud. Han befinner seg i Sandnes. Det er der Christian André Pettersen forbereder seg til kokkenes aller største mesterskap, Bocuse d’Or.

Foreløpig er det fem personer som jobber fulltid og vel så det fram mot den meget prestisjefulle konkurransen i Lyon i Frankrike, som alt er rettet inn mot.

Stjørdalingen Dragsten Kjelsrud ble headhuntet til det norske laget.

– Jeg er veldig fascinert av konkurranser og gjennom bekjentskaper ble jeg spurt om å være med Christian under «Årets kokk», som er det norske uttaket. Der ble det seier, så jeg ble med til EM i Torino i juni. Der ble det en suveren seier blant 22 lag. Så nå er vi i gang med det aller største, sier Dragsten Kjelsrud. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Michelin-erfaring i rikt monn

Han er bare 25, men har allerede årelang erfaring etter at han gikk ut av restaurant- og matfaglinjen ved Ole Vig videregående skole. Lærlingetiden gjennomførte han ved Credo i Trondheim, og som ferdigutdannet kokk ble hans første jobb ved Norges mest kjente restaurant, Bagatelle i Oslo. Da den ble lagt ned dro Dragsten Kjelsrud til den andre siden av kloden. I Queenstown i New Zealand jobbet han ved Madame Woo under den kjente kokken Josh Emett. Derfra gikk ferden til København, der han har jobbet ved flere restauranter med Michelin-stjerne.

– Den aller beste var Søllerød Kro. Der lærte jeg ekstremt mye og fikk utvikle meg enda mer, sier 25-åringen, som også var innom Studio og Kong Hans Kælder.

Får råvaren i dag

Men nå er det Sandnes som gjelder. Det er der årets norske Bocuse d’Or-deltaker, bodøværingen Christian André Pettersen har sin base. Til daglig er han kjøkkensjef på restauranten Mondo og nå jobber Pettersen og hans team i et spesialdesignet treningskjøkken.

– Hva foregår der akkurat nå?

– Nå er det planlegging av det meste. Vi jobber mye med garnityr og tester masse. I tillegg er det mye organisering og andre ting, som sponsoroppdrag og lignende, sier Marius Dragsten Kjelsrud.

Stiller opp neste år

Selv jobber han freelance for tiden, men kanskje blir det mer fastere fisk etter hvert. Men han trigges veldig av konkurranser og det kan gjøre at han sikter høyt selv også.

– Jeg har alltid hatt konkurranseinstinkt og har blant annet drevet med konkurransedans. Etter hvert fant jeg ut at det gikk an å konkurrere i å lage mat, så da ble jeg gira.

– Hva trigger deg?

– Det er et rush og et kick som jeg synes er veldig artig. Så er det artig å få lage sin egen mat. Det er tøft og krevende, men veldig artig.

Så artig synes Marius Dragsten Kjelsrud det er å konkurrere i mat at han antyder at han satser helt og fullt under eget navn om ikke altfor lang tid.

– Det første målet nå er å bidra så godt som mulig til at Christian vinner Bocuse d’Or. Vi har gjort det veldig bra, så vi er nok regnet som favoritter i januar.

– Og neste gang er det din tur til å stå i front?

Dragsten Kjelsrud er ganske tydelig på at han har en plan.

– Målet mitt er å delta under eget navn. Jeg har en andreplass fra NM, men har aldri stilt opp i «Årets kokk» som er det norske uttaket til Bocuse d’Or. Jeg kommer sikkert til å delta neste år.

Sjøkreps er livretten

Kanskje kommer han også hjem til Trøndelag, men foreløpig har han ingen konkrete planer om hva som skjer etter januar.

– Antakelig blir det enten Trøndelag eller Rogaland, men det blir nok ikke Stjørdal, sier Dragsten Kjelsrud.

Og til den som lurer på hva som er favorittmaten til en Bocuse d’Or-prepper fra Stjørdal kommer svaret temmelig kontant.

– Grillet sjøkreps. Ingenting er som norsk sjømat, og den beste norske sjømaten kommer fra Trøndelag.