Markus (14) fikk rolle i film om togrøvere

Markus Sæle fra Lånke var jublende glad da han fikk beskjed om at han hadde fått en rolle i en kortdokumentarfilm om togrøvere på Ranheim.

– Det er kjempemoro å være med, sier 14-åringen Markus Sæle.

Grunnen til at han ble valgt ut blant mange unge som gjerne vil bli filmstjerner, var at han to år på rad har vunnet premie for beste film i en konkurranse av den omreisende Filmbussen. De arrangerer todagerskurs rundt omkring i Trøndelag på sommers tid for unge som ønsker å jobbe med film.

– Filmbussen anbefales, og sist hadde jeg hovedrollen i filmen som vant, forteller Sæle.

Spilles inn på Hell

Dokumentarfilmen som spilles inn i en nedlagt enebolig på Hell, tar utgangspunkt i noen unggutters farskstreker på 1990-tallet. Godtstogene fra Trondheim til Bodø var ofte fulle av brus og øl, og stoppet beleilig nok som regel i nabolaget til de initiativrike 12-14-åringene på Ranheim. De åpnet en ulåst godsvogn og forsynte seg med godsakene fra E.C. Dahls bryggeri i en periode på nærmere to år, og etterpå arrangerte de begivenhetsrike fester.

– Det hendte ofte flere ganger i uken at de plyndret togene, og NSB estimerte at ungdommene hadde stjålet verdier for flere hundre tusen kroner. På grunn av at togstrekningen mellom Trondheim og Bodø er lang, visste de ikke hvor og når togene ble plyndret. Etter intensiv spaning fra politiet ble de til slutt tatt. De eldste ble ilagt samfunnsstraff, men de fleste var for unge til å bli straffet, sier Martin Walther, regissør av dokumentarfilmen, som skal ha en varighet på 20 minutter og vises på filmfestivaler og forhåpentligvis etter hvert på TV.

– Ville lage film

Walther vokste selv opp i nabolaget til ungdommene, og kjente godt til dem blant annet for at de ofte fant på det han kaller for faenskap på Ranheim.

– I ettertid har jeg studert dokumentarfilm, og har alltid hatt lyst til å lage en film om denne gjengen, sier han.

At de havnet på Hell, var tilfeldig, men utgangspunktet var at filmgjengen trengte et hus de kunne herje i.

– Jeg leste en artikkel om at flere hus skulle kondemneres på grunn av utbygging av motorveien mellom Trondheim og Stjørdal, og jeg tok kontakt med Nye Veier og fikk anbefalt dette huset. Det er vi svært takknemlige for, og huset er midt i blinken for oss, sier Walther.