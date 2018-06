Marthe og Morten aktuelle for «Skal vi danse»

Sist oppdatert 15/06/2018 kl 09:53

– Jeg har selvsagt ingen kommentar til dette, sier Morten Hegseth Riiber.

Den meget profilerte VG-journalisten og programlederen på VG-TV, stjørdalingen Morten Hegseth Riiber er trolig blant de ti kjendisene som skal svinge seg på TV2-parketten under superpopulære «Skal vi danse» til høsten. Det er hans egen avis VG som påstår at han er klar for dansesuksessen.

Mens Hegseth Riiber virker å være klar for danseprogrammet er det bittelitt mer usikkert med skistjernen Marthe Kristoffersen. 28-åringen fra Meråker imponerte alle da hun vant kjendisutgaven av «71 grader nord» på TVNorge i vår. Hennes deltakelse der har tydeligvis banet vei for mer interesse fra realityprogrammene.

– Det er mulig jeg er forespurt, men jeg har ikke pratet så mye med dem. Så det vil jeg ikke kommentere, sier Kristoffersen til VG.

Dersom hun stiller opp kan det bli mer heder og ære til «71 grader nord»-vinneren, som også ble norsk mester i langrenn i januar, da hun imponerte på stafettlaget til Varden Meråker.

Hvem som skal delta under høstens «Skal vi danse» vil ikke bli kunngjort av TV2 før om ei god stund.