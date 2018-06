Martin og Eszter debuterer på stor festival

Sist oppdatert 04/06/2018 kl 22:47

Verdens gladeste festival, Kulturafestivalen, arrangeres torsdag 7. juni. Der skal Eszter (9) og Martin (7) debutere på scenen foran hundrevis av fans.

Martin Kråkenes (7) fra Skjelstadmark skole og Eszter Flovik (9) fra Fosslia skole er to superivrige sangere. Torsdag får de litt av en debut da de står på scenen for aller første gang, og det gjør de under selveste Kulturafestivalen.

– Jeg gleder meg veldig til festival for første gang, sier Eszter, som har både artig sang og noen akrobatiske innslag på programmet. Ikke minst har hun laget en hyllestsang til Monsberga.

7-åringen Martin har også laget sanger, og har sin egen vri på enkelte tekster.

– Martin skal egentlig synge pizza, popcorn og brus, men temmelig ofte bytter han ut brus med snus, sier lærer og Kulturafestival-far Frode Aune om debutanten fra Skjelstadmark.

Hundrevis av fans

De kaller seg verdens gladeste festival, og det er nok veldig nære sannheten. Hundrevis av festivaldeltakere, enda flere hundre tilskuere og et stort show fra tidlig formiddag til langt utpå ettermiddagen er årets høydepunkt for alle som får være med på Kulturafestivalen.

– Vi starter som vanlig med parade fra Yrkesvegen torsdag klokka 10.30, sier Frode Aune. Tradisjonen tro kommer politiet til å gå i front av paraden sammen med det stødige paradebandet. Fra Yrkesvegen går paraden via Gågata ned til Torget og Stokmovegen, før den tar turen opp Sandgata mellom nye og gamle Torgkvartalet før det ender opp i Kimenparken.

– Her blir det svær utendørskonsert klokka 11. Da skal Eszter, Martin og mange andre artister på scenen, sier Frode Aune.

Dansegalla og kåringer

Det er ventet fullt av tilskuere til konserten. Mange klassekamerater kommer for å se på stjernene som skal på scenen, før det blir rullestolrally i Kimenparken klokka 11.30.

– Vi fortsetter Kulturafestivalen inne i storsalen i Kimen etterpå. Der kommer det til å være cirka 200 personer og tradisjonen tro blir det konsert, dansegalla kåringer og ikke minst servering, sier Frode Aune, som sammen med Ole Ivar Teigen har startet og videreutviklet Kulturafestivalen til en folkefest i Stjørdal sentrum.