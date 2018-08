Matfestival og folkefest

Sist oppdatert 03/08/2018 kl 11:06

Kilnes Gård fra Sona i Stjørdal gikk like godt helt til topps med Årets produkt på årets matfestival i Trondheim. Deres gårdsmelk på flaske fant juryen å være årets beste nykommer.

Det er matkultur i fokus i tre dager når Trondheim tilbyr en rekke mattelt til publikum og handlende denne uka. Selv om Olav Tryggvason ser ned på gravearbeider på Torget, har sentrumskomiteen for dagene og organisasjonen Oi AS funnet plass til mange mattelt som nå yrer av liv og lekre produkter.

Vinner av årets beste mattelt ble igjen Frosta, som med årets belyste grønnsaker og spennende burgere av grønne vekster, setter dype spor hos den store matfestivalen over flere dager. Frosta hadde også på åpningsdagen torsdag sin egen ordfører med. Trine Haug likte det hun så og opplevde i teltet fullt av frostaprodukter.

– Vi har i år med en flott bukett produsenter som sammen utgjør en viktig del av den store matfestivalen, ja, for det oppleves som en skikkelig festival med musikk, folkeliv, handel og trivsel, sier Trine Haug for anledningen iført også bunad og ordførerkjede. Med beste stand går Frosta nå dagene i møte godt forberedt i et stort folkehav. Blant annet har Grønne Folk sine grønnsakburgere som smaker fortreffelig og øker i popularitet hos stadig flere. Selvfølgelig bugner det også av grønnsaker i alle varianter fra Frosta på Torget slik det har gjort i generasjoner.

Stor deltakelse fra Stjørdal

I samme telt på motsatt side finner publikum AUK, som er paraplyen blant deltakerne fra Stjørdal.

Et imponerende antall deltakere er i år representert. Hjelseng Gård, Fornes Gård og Kvittem Gård er tre av mange flere. Ersgard har i år med sin vedfyrte ovn med smakfull lammegryte og stekte grønnsaker. De økologiske produktene som Vidar Kvittem tilbyr kan også bli til nydelige urvafler. På sin stand maler han urkorn på en gammel kvernstein. Hjelseng Gård med Jan Tore Stokke, Monica Sivertsen og Marianne Moksnes Hoås tilbyr hamburgere fra Meråker Kjøtt med hamburgerbrød fra Eidum Gårdsbakeri, softis og gårdens øvrige delikatesser. Gården har også sitt eget bryggeri representert med Stolt sine typer øl.

Eidum Gårdsbakeri har sin egen stand med salg av bakeriets mange typer brød og kjeks. Fornes Gård ved Forra bru i Hegra stiller i år med gårdens honning. Gry Fornes og Eirik Yven har like til med levende bier på egen stand. Veiseth Gård selger sine drikker basert på bringebær og rabarbra. AUK imponerer i år øverst i Munkegata med sitt mangfold og utvalg. Vi ser en region og kommune som setter spor under fanen Matfestival i Trondheim og er spente på fortsettelsen.

Lykkemat fikk rosende heder

Lykkemat fra Selbu fikk på årets matmesse tildelt Spesialitet-merket for sine økologiske «Svedjerugkjeks og Brødpinner med ramsløk». Matmerks merkeordning Spesialitet er det offisielle merket for utvalgt lokalmat. Produkter som bærer kvalitetsmerket er laget i Norge og oppfyller krav til råvare, produksjonsmetode og oppskrifter. Selbu har med to produsenter av sjokolade og konfekt, som begge får fin oppmerksomhet disse dagene i Trondheim. Matfestivalen pågår fredag og lørdag i Trondheim med utstillere og salgsboder fra en stor region.