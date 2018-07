Det var litt for mye leven på en sommerlig fest i en bolig i Stjørdal sentrum natt til onsdag. Litt etter klokka halv tre på natta meldte politiet i Trøndelag at de hadde vært i en bolig i sentrum for å avslutte en fest som bråket på en slik måte at naboene ikke fikk sove.

