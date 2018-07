Politiet i Trøndelag måtte rykke ut til Frosta natt til søndag. To minutter over to meldte politiet at de måtte roe ned et slagsmål. I følge Trønder-Avisa foregikk hendelsen i Småland på Frosta og en mann i 20-årene vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse etter opptrinnet

