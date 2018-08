Med hjerte for viktoriansk litteratur

Sist oppdatert 20/08/2018 kl 14:08

Hun hadde som bacheloroppgave å skrive om viktoriansk litteratur. Nå reiser Anne Lovise Finnøy Bakken til London for å arbeide i presseavdelingen hos Penguin Books. Med i bagasjen har hun fiskestang og egenkomponerte fluer.

Hun har lest et utall bøker og liker godt å fordype seg både innen språk og i boklige sjangere. Anne Lovise Finnøy Bakken (26) skal i høst arbeide minst tre uker i London på sitt favoritt bokforlag.

Jobbet i studentavis

– Jeg har nettopp lagt ned papirer og skrivesaker etter flere års redaksjonelt arbeid i studentavisa Under Dusken i Trondheim. Jeg er på utkikk etter fast jobb i et bokforlag og skal nå debutere hos min favoritt Penguin Books i London. Det gleder jeg meg stort til, sier Anne Lovise som etter skolegang på Ole Vig videregående skole fordypet seg i engelsk og viktoriansk litteratur.

Studiene med bachelor grad inneholdt også psykoanalyser om maktstrukturer og kvinners status på 1800-tallet. Hun studerte også i USA året 2013, der interessen for afroamerikansk litteratur også ble styrket.

Liker reportasjejournalistikk

– Du debuterte vel tidlig i en redaksjon som skrivefør journalist?

– Ettersom begge mine foreldre arbeider med samme fagområde innen media, falt det meg naturlig å debutere hos Stjørdalens Blad som ungdom bak kamera og skriveblokk. Frilanserjobben kom godt med videre inn i redaksjonen hos Under Dusken, der jeg nå var kulturredaktør. Best liker jeg nok reportasjejournalistikk, og det har vært spennende å skrive om tabubelagte emner, sier damen som stiller til bildetaking i den grønne vindeltrappa på Kimen.

Fisking er hobby, og i Birmingham skal hun i høst teste ut fluefisket hos familien Freeman. River Test skal visstnok være en av de britiske idyller som også far Richard Bakken har testet ut med sine fluer. Onsdag denne uka deltok Anne Lovise på sin tredje fiskekveld for damer langs Stjørdalselva.

Henter energi i fiske

– Jeg henter energi og glede i fiske, sier den pianospillende damen som helst trakterer hjemmets piano med klassiske toner. Hun har et stort ønske om å arbeide sammen med kreative sjeler, enten de prater norsk eller engelsk, skriver norsk eller engelsk. Kulturredaktøren fra studentavisa i Trondheim setter seg snart på flyet.

Med seg i bagasjen har hun garantert bøker, og da helst fra forlaget Penguin Books. Fiskestang og egenbindede fluer blir med etter at latteren fra damekvelden ved elvekanten hjemme har lagt seg. At det blir en eller annen form for jobb med bokstaver og tekst ligger latent. Anne Lovise Finnøy Bakken er klar for nye utfordringer.