Medisinstudenter måler reisefeberen

Når medisinstudentene har «pimpet» ferdig campingvognen, skal de på sommerturné for å promotere årets aksjon gjennom stunts og sommeraktiviteter.

– Vi skal rett og slett ta reisefeberen på det norske folk, rent fysiologisk, med blodtrykksapparat og stetoskop, sier David Teigen fra Stjørdal, som er nasjonalt arrangementsansvarlig.

Til sammen syv medisinstudenter fra hele Norge samarbeider om å gjøre klart til avreise fra Gevingåsen på Hell. De ønsker å skape blest omkring Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) 2018, som er Norges største studentdrevne humanitæraksjon i samarbeid med UNICEFs MAKANI-prosjekt for flyktninger i Jordan.

MedHums sommerturné starter i Trondheim onsdag 1. august og går med sponset bil og nymalt campingvogn via Oslo til Bergen. I løpet av ei uke vil studentene bl.a. holde konsertarrangement i Oslo og ha stands med kjente profiler.

– Og så har vi MedHum-maskoten, da, som er en orange heldrakt vi ikler oss, sier Teigen.

– «Følg med! Hva gjør MedHum-mannen?», sier Kaja Arnes, som studerer sammen med Teigen i Bergen. Kaja er turnéens nestleder og Davids «høyre hånd».

– Moralsk støtte, ler Arnes.

Valgte UNICEF

Medisinstudentene starter nytt prosjekt hvert 2. år, med nytt sentralstyre og nye folk.

– I år skulle noe nytt prøves, og da ble mitt verv opprettet. Dette er første gang vi har en slik sommerturné, sier David Teigen. – Vi får henvendelser fra ulike organisasjoner som ønsker at MedHum-aksjonen skal gå til dem.

I år valgte de UNICEF sitt prosjekt.

– Aksjonen er hovedsakelig rettet mot de mange overbefolkede syriske flyktningleirene i Jordan. Mange helsebehov blir jo møtt, men barn og unge som vokser opp i en flyktningleir, mister muligheten til å få utdanning, forteller Teigen.

Ifølge MedHum.no er det per dags dato mer enn 660.000 flyktninger som er berørt av krisen i Syria, halvparten av dem er barn. Flesteparten av barna bærer på mye sinne og er i dag rammet av en stor mental brist som er vanskelig å beskrive.

Politisk uavhengige

– Det handler særlig om å tilby psykososial støtte, samt undervisning, sier David Teigen. – Mange barn som kommer til flyktningleirer fra krigen i Syria er veldig traumatiserte og trenger såkalte livsferdigheter for å klare å fungere i et moderne samfunn og komme videre i livet.

– Så de ikke bare forsvinner på grunn av at de er blitt traumatisert, legger Kaja Arnes til. – “No Lost Generation!”

David Teigen sier at hele temaet for aksjonen er hvordan barn er barn uansett om du bor i en flyktningeleir i Jordan eller om du bor på Gevingåsen. – At de ikke er hverken «flyktninger» eller «migranter», men «barn», noe logoen vår symboliserer, sier Teigen.

– Slagordet vårt er La Barn Være Barn (#LaBarnVæreBarn), sier turnéens økonomiansvarlig, Marte Korneliussen fra Drammen. Hun studerer i Oslo.

– Vi er helt politisk uavhengige, selv om tiltaket handler om å hjelpe dem der de er, sier David Teigen. – Vi vil bare at barn skal få hjelp uavhengig av hvor de er.

Skapte alt selv

Medisinstudentene hadde en del brainstorming før jul ettersom de måtte skape alt selv. Og så har de kontaktet mange sponsorer.

– Vi er veldig kreative da, og har plan B og C og D klare, sier Marte Korneliussen.

– Det er veldig godt å ha en såpass strukturert person som Marte til å holde oversikt, poengterer David Teigen. – Og så har hun et enormt nettverk av folk som kan hjelpe, som kameramannen som blir med oss.

– Så dere vil dokumentere turen underveis?

– Ja, og Instagram og Facebook har vist seg å være best for å nå ut til flest folk, svarer Teigen.