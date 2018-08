Mektig jubileumsforestilling

Sist oppdatert 04/08/2018 kl 21:19

Landsskytterstevnet og markeringen av DFS 125 år ble hedret med en gratis folkefest i Kimenparken i kveld.

Det var årets LS-arrangør i Stjørdal med de fire skytterlagene som sammen med Stjørdal kommune og DFS (Det Frivillige Skyttervesen) hadde gått sammen om denne markeringen.

Forestillingen fikk en særegen åpning laget nettopp for denne anledningen. Det var en fanfare i regi av Jarle Førde i selskap med messingblåsere fra Stjørdal. Det spesielle var at fanfaren ble fremført fra hustakene omkring Kimenparken og var skrevet spesielt for denne anledningen.

Så fulgte en «historisk» salutt ved Nordenfieldske Grenader Compagnie som stilte opp i sine historiske uniformer med historiske våpen.

Erfaren konferansier og velklingende musikk

Kveldens selvfølgelige konferansier var Stjørdals egen Tor Idar Aune som har levd tett innpå skyttersporten i mange år. For anledningen hadde han flyttet storskjermen fra Frigården og ned til Kimenparken. Tor Idar Aune kunne glede seg over å lede en forestilling fylt av velklingende musikk.

Et annet høydepunkt var Luftforsvarets Musikkorps under ledelse av sjefsdirigent Leif Arne Pedersen. Han kunne glede seg over å ha med solisten Julie Dahle Aagård kjent fra åpningen av ski-VM i 1997.

Forestillingen var krydret av historiske innslag med intervjuer og filmsnutter for å rette oppmerksomheten mot den innholdsrike historien til DFS. Samtidig var stor oppmerksomhet rettet mot selve arrangementet av LS 2018 der skytende ordførere allerede hadde gjennomført sin ordførerduell på skytebanen med NN som vinner som ble premiert før en enestående avslutning.

– Hold for ørene!

Plutselig ble luftrommet over Stjørdal fylt av et mektig lydvolum med overflyging av kampflyet F-16 direkte fra basen på Ørlandet. Det krever forberedelser for å møte så sterk lyd. Etter å ha vurdert flere alternativ landet arrangørene på et billig og grønt alternativ: Hold for ørene!

På forhånd hadde arrangørene oppfordret foreldre til små barn om å ta spesielle forbehold. Alle de tilstedeværende foran Kimenparken fikk oppleve en enestående markering med en solid avslutning!

Det var en stor glede å overvære Tor Idar Aune sin presentasjon av historien til DFS kombinert med markeringen av LS 2018 i Stjørdal!