Sist oppdatert 25/08/2018 kl 08:59

Ti minutter over fem lørdag morgen meldte politiet i Trøndelag at de hadde fått melding om at det var biler og mopeder som kjørte oppe på taket til Malvik Senter på Sveberg. Melderen skal ha våknet av bråket og politiet tok en tur til stedet.

En drøy time senere kom det ny melding fra politiet om at patruljen på stedet ikke hadde sett verken kjøretøy eller spor etter uvettig kjøring.