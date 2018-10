– Meningsløst asfaltvedtak

Tommy Reinås (MDG) og Rune Larsen (H), som er leder i kommunens trafikksikkerhetsutvalg, er sterkt kritiske til vedtaket i Komite plan sist uke om å asfaltere den østlige delen av Reealleen.

– Det er helt meningsløst å først asfaltere den østlige delen av Reealleen for å senere rive opp asfalten. Dette er lite fornuftig bruk av offentlige midler, sier Tommy Reinås.

Han opplyser at kostnaden er på rundt to millioner kroner for asfaltering av 1900 meter vei. Det totale asfalt-budsjettet til kommunen er åtte millioner kroner i året.

Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har observasjonsstatus i Komite plan. Under behandling av saken pekte Rune Larsen, som ikke har forslagsrett, på muligheten for å asfaltere kun den vestre delen av Reealleen og veien opp til Beistadgrenda.

– Dette innspillet tok komiteen dessverre ikke tak i, sier Rune Larsen.

Tommy Reinås understeker Reealleens sentrale rolle og status som kulturminne. Det jobbes for at Reealleen skal være en del av den nye kulturminneplanen som skal vedtas før sommeren 2019.

– Mæle gård er hedret med miljøprisen i Stjørdal for sitt arbeid med tanke på å bevare kulturminnene på eiendommen. I tillegg har gården også fått offentlige midler nettopp for å ta vare på de bevaringsverdige trærne. Kommunen har utformet «hovedplan vei» med en liste over prioriterte veier for asfaltering. Reealleen står ikke på denne lista, sier Tommy Reinås, som på denne bakgrunn ikke forstår vedtaket i Komite plan om asfaltering av Reealleen.