Sist oppdatert 05/10/2018 kl 10:44

En masseutglidning sørger for at Meråkerbanen er stengt for trafikk mellom Meråker og Kopperå. Det melder Bane Nor. Det vil bli gjort en vurdering fredag klokka 12 om situasjonen. Inntil videre sørger NSB for at trafikken på den innstilte strekningen foregår med buss og taxi.

#Meråkerbanen: det er stengt inntil videre mellom Meråker og Kopperå etter at masser har sklidd ut under sporet. Dette vil nå utbedres, slik at det blir stabilt igjen for tog å kjøre over. #NSB — Bane NOR presse (@BaneNORpresse) October 4, 2018