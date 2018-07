Mia skal bli topptrener

Hun var et stortalent på sykkel, men Mia Eidem Skaufel (22) valgte å legge opp sykkelkarrieren som 19-åring. Nå får hun en unik mulighet til å bli topptrener for de nye talentene.

Topptrener 2-utdanning i regi av Olympiatoppen og NTNU er ett av studiene som «klargjør» trenere til enda større oppgaver. Det hører med til sjeldenhetene at trenere tidlig i 20-årene får plass på studiet, men til høsten starter Mia Eidem Skaufel på studiet.

– Jeg grugleder meg litt. Både fordi jeg vet at det blir mye jobb i tillegg til min vanlige jobb, og at det er veldig store navn som har gått denne utdannelsen før. Her kommer jeg som ung og veldig fersk, sier Eidem Skaufel.

Hjerte for sykkel

Hun står på sykkelvelodromen på Prestmoen. Her har hun selv lagt ned utallige treningstimer gjennom mange år. Nå studerer hun teknikken til to unge, lovende jenter i Andrea Skjelstad og Camilla Rånes Bye. Målet er at de skal ha glede av sykkelidretten lengre enn treneren sin.

– Jeg er syklist i hjertet mitt, og har tenkt på det hver eneste dag. Men etter jeg var ferdig med NTG (Norges Toppidrettsgymnas) var jeg ikke villig til å legge ned den jobben som kreves, forteller Mia Eidem Skaufel

Trangt nåløye

Det var slett ingen selvfølge at Mia Eidem Skaufel skulle få plass på topptrener 2-utdanningen. Nåløyet er trangt og utdannelsen er rettet mot trenere som jobber med utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå eller de som er på vei inn i et trenerengasjement som dette.

– Jeg var skeptisk, men må innrømme at det er ganske stort å få plass. Det er iallfall forståelig at de som sto for inntaket var skeptisk til om jeg skulle få plass. Men jeg er ung, jeg er jente og er fra sykkelidretten, – jeg tror alt det talte i min fordel, sier Eidem Skaufel.

Lettere med jente

Hun brenner for sykkelidretten, men brenner også for jenter i idretten. Andrea og Camilla som tråkker runde etter runde på velodromen for å varme opp er iallfall sjeleglad for at de har Mia Eidem Skaufel som trener.

– Det er litt lettere å prate med henne om alt. Så er hun flink, sier Andrea Skjelstad.

Selv medgir den unge treneren at hun har kjempemye å lære som trener, men lysten til å bli det er stor.

– Jeg har ikke vært trener lenge, men jeg har veldig lyst til å bli en bedre trener. Hvis jeg blir det så dukker det sikkert opp muligheter, sier Eidem Skaufel.

– Vil dem det beste

I bagasjen har hun mange NM-medaljer, masse erfaring og en del bagasje som hun skal jobbe for at «hennes» jenter slipper å ta med seg videre.

– Jeg er veldig forsiktig med dem og er livredd for at de skal komme til å oppleve det samme som meg. Det handler om å unngå skader og skuffelser. De skal ha det artig her og nå, samtidig som vi setter oss noen langsiktige mål underveis, sier Eidem Skaufel.

– Hva er dine største styrker som trener?

– Jeg har fortsatt mye å lære om mye, også sykkelteknisk. Men jeg tror jeg er god på å ha dialog med utøveren. Jeg er tett på treningsdagbøkene deres, snakker jevnlig med foreldrene og vil dem bare det aller beste, sier Mia Eidem Skaufel.