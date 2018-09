Midtsjø-mål i dramatisk kamp

Sist oppdatert 24/09/2018 kl 09:09

Fredrik Midtsjø scoret det andre av tre mål for AZ Alkmaar i helgens bortekamp mot Groningen. Det sto 1-1 da Midtsjø satte ballen i mål etter 76 minutter av en høydramatisk kamp. Før det hadde Groningen tatt ledelsen 1-0 men Idrissi utlignet for AZ Alkmaar. På overtid av første omgang var det kaos på banen. Først ble Groningens Zeefuik sendt av banen med direkte rødt kort. Fem minutter på overtid misset Doan på straffe for Groningen.

Groningen fikk sitt andre røde kort ett minutt etter at Midtsjø sendte AZ i føringen. I siste spilleminutt sikret Maher AZ-seieren med å score til 3-1.

Med seieren klatret Fredrik Midtsjøs lag til 5. plass på tabellen bare to poeng bak andreplasserte Ajax. PSV Eindhoven er suverent på topp, sju poeng foran AZ Alkmaar.