Mikser musikk og magi

Sist oppdatert 23/11/2018 kl 19:06

Skatval Skolemusikk tar med seg TV-kjendisen Rune Carlsen på årets storsatsing. Søndag kveld klokken 18 blir det «Musikk og magi» i Kimen.

– Dette blir en magisk aften. Vi har med oss tryllekunstner Rune Carlsen mens Skatval Skolemusikk spiller musikk som i all hovedsak har magi som tema, forteller prosjektleder Aage Ertsgaard.

Prosjektlederen er stolt både over et stort skolekorps og at de får med seg velkjente Carlsen på scenen.

– Rune Carlsen er nåtidens mest premierte norske tryllekunstner med blant annet fem norgesmestertitler og tittelen nordisk mester, sier Ertsgaard, som også minner om at Carlsen ble godt kjent for norske TV-seere under vårens «Norske talenter». Der var han «Kubegutten» som imponerte stort med Rubiks kube.

– Men for mange stjørdalinger er han kanskje vel så kjent som den trompetspillende sønnen til dirigentlegenden Knut Carlsen som dirigerte Halsen Skolekorps i en årrekke og som mottok Stjørdal kommunes kulturpris, sier Ertsgaard.

Magisk musikk

Carlsen er frontfiguren på Kimen-scenen, men først og fremst er det en konsert med Skatval Skolemusikk. For de ansvarlige i det korpset er det stort å presentere et meget solid korps.

– Vi har drevet det godt de siste årene og teller i dag over 40 medlemmer som holder et godt nivå i trøndersk målestokk. Korpset har hovedkorps, aspirantkorps og drilltropp og holder et høyt aktivitetsnivå. Under showet vil skolemusikken, som dirigeres av Ronny Farsund, framføre kun magisk musikk. Det blir blant annet mye hentet fra Harry Potter, sier Ertsgaard.

Eldre korps

Han forklarer det store korpset med at de har klart å beholde mange av de eldste spillejentene og -guttene.

– For få år siden hadde vi nesten ingen musikanter fra ungdomsskolen og oppover. Nå har vi seks-sju som går videregående, 10-15 som går i ungdomsskolen og resten fra grunnskolen. I løpet av de siste fem-seks årene har vi gått fra å være et barnekorps til å bli et korps med bra spenn. Det gjør selvsagt også noe med kvaliteten, sier Aage Ertsgaard.

– Hvordan har dere klart dette?

– Blant annet med å gjøre ting som «Musikk og magi». En storsatsing med litt utradisjonelle ting og fornyelse gjør det litt mer attraktivt å være med i korpset, tror Aage Ertsgaard, som frister også andre lokale skolekorpsmusikanter til Kimen med en spesiell skolekorpsbillett til rabattert pris.